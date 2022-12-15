Голос – мое оружие, – интервью с Angelina о Детском Евровидении, шведском шоу Idol и отборе

Певица Angelina с юных лет занимается музыкой и даже участвовала в отборе Детского Евровидения. Теперь девушка попробует свои силы на "взрослом" нацотборе. Она рассказала нам об участии в шведском шоу, возвращении в Украину и своей песне Stronger.

Одна из десяти финалистов Нацотбора на Евровидение-2023 стала Angelina – певица и автор песен, которая начала создавать музыку еще с 13-летнего возраста. В рамках спецпроекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию" мы спросили у девушки об участии в отборе на Детское Евровидение, участии в Нацотборе

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Опыт – всегда плюс, – Angelina о Детском Евровидении

Вы принимали участие в финале Национального отбора Детского Евровидения. Как считаете, является ли это вашим преимуществом на фоне других участников, еще не имеющих такого опыта?

Опыт – это всегда плюс, но это был опыт Нацотбора Детского Евровидения, а мы говорим о взрослом конкурсе. Здесь все участники в равных условиях, у всех одна мечта – победить. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы выступить как можно лучше.

Как для вас отличается Детское и "взрослое" Евровидение?

На Детском Нацотборе финал проходил дистанционно, представителя выбирали судьи. Здесь совсем все по-другому. Все гораздо интереснее, ведь финал состоится в прямом эфире и будет голосование в Дии. Все новое и интересное, я очень счастлива быть частью этого.

В этом году на Детском Евровидении Украину представляет Злата Дзюнька с песней "Несокрушимая". Наблюдаете ли за нынешним конкурсом? Как относитесь к Злате и его песням?

Да, наблюдаю и болею за нашу Злату. Лично мы не знакомы, но я вижу, что эта певица достойно представляет нашу страну. У нее сильная и яркая песня.

, Злата Дюнька с песней "Несокрушимо" заняла 9 место

Голос – мое оружие, – об участии в шведском шоу и возвращении домой

на Детском Евровидении. Победителем конкурса стал представитель Франции.

Вы приняли участие в шведском проекте Idol. Расскажите об этом подробнее – что вас вдохновило на участие, как изменило это шоу лично.

Когда я приехала в Швецию в марте, после тяжелого пути, страха и усталости, я решила, что больше не буду петь. Но потом начала понимать, что могу говорить с миром, доносить правду о своем доме благодаря своему пению. Поняла, что именно голос – мое оружие. И вот увидела рекламу в инстаграмме, которая идет кастинг на Idol. И я спонтанно выслала заявку.

Angelina на шведском шоу: видео

Меня взяли, я прошла в прямые эфиры, рассказывала об Украине, о том, что я украинка. Съемочная группа была тронута моей историей. Мы даже не могли снять несколько сюжетов из-за того, что: либо оператор, либо журналист начинали плакать. Когда европейцы видят и читают новости, это совсем другие ощущения, чем когда они слышат и воспринимают информацию от свидетеля, реального человека, переживающего войну.

Какие эмоции вы испытывали, когда вернулись из Швеции домой? К тому же в Украине опасно из-за частых массированных атак, нет ли желания вернуться за границу?

Я даже не обращала внимания на дорогу, в каком транспорте я была. То ли самолет, поезд, автобус… Я настолько сильно ждала приезда домой. Когда проходили таможню, увидела надпись Ukraine и все… Счастью моему не было предела!

В песне есть стержень, – о треке Stronger на Нацотбор

Расскажите о вашей песне Stronger. Как считаете, почему она должна покорить украинцев, а затем и Европу?

В моей песне есть стержень и сильный боевой дух! Я не пою о войне, но если интерпретировать ее в отношении Украины, то в строках очень сильный месседж, даже тех людей, которые под влиянием пропаганды до конца не понимают и не верят украинцам. Stronger – призыв в Европу, что мы сильнее и чтобы об этом не забывали.

Angelina – Stronger: смотрите видео онлайн

Все считали, что Украина упадет, но мы доказали обратное. И именно сейчас я думаю, что это то, что нужно доносить Европе. Также в моей песне каждый может найти свою личную историю. Она на английском языке, чтобы было понятно всем.

Еще мне очень хотелось бы, чтобы Европа увидела, что у Украины даже подростки в такие страшные времена находят силы учиться, развиваться, творить. Я считаю, что каждый должен делать максимум на своем фронте, именно сейчас должна быть такая сильная песня с мощным меседжем, который поймут все.

Сильный конкурс – об участии в отборе и конкуренции

Есть ли такой финалист Нацотбора этого года, которого Вы считаете своим конкурентом, и почему?

У нас традиционно очень сильный конкурс. В этом году участвуют как артисты уже известные, так и молодые, но все невероятно талантливые. Я стараюсь не думать о конкуренции, а делать свое дело очень хорошо. Это правило всегда помогало мне на разных конкурсах. Я готова и к победе, и к проигрышу… Главное – делать то, что любишь!

В этом году даже несмотря на честное голосование в Действии, есть много споров по поводу жюри Национального отбора. Каково ваше мнение об этом? Кто, по вашему мнению, должен занимать кресло судьи?

Я пропустила эти споры. Мое мнение, что у жюри профессиональные и популярные украинские артисты, у них есть чему поучиться, мне будут интересны их комментарии и я готова к ним прислушаться.

Почему Вы решили поучаствовать в Нацотборе на Евровидении? И как давно вы мечтали попасть на украинский праздник (вечеринку) в Британии?

Евровидение – это моя большая детская мечта, я настоящий фан этого конкурса. А сейчас это большой шанс показать всему миру, что у нас сильная, яркая и талантливая молодежь.