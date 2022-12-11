На Детском песенном конкурсе Евровидение-2022 Украина выступила под номером 16 и закрыла грандиозный финал, передает 24 канал. Победу в Армении одержала Франция, тогда как Злата Дзюнька набрала 111 баллов и заняла 9 ступень.

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Украина на Детском Евровидении-2022 – выступление Златы Дзюньки

Украина на Детском Евровидении-2022: смотрите онлайн – выступление Златы Дзюньки

Интересно, что режиссерами-постановщиками номера Златы Дзюньки есть Андрей Еремин и Юлия Сахарова. Центральный его образ, как и песни "Незламна", – воля. Авторы стремились показать, что даже ребенок может изменять окружающий мир.

Во время выступления на экранах показали видео автомобильного стекла с каплями дождя, детскими рисунками и словами. По замыслу, авто уезжает все дальше от дома – от родственников, друзей, знакомых. Финал номера показывает, что в конце концов будет рассвет, солнечный свет и свободный полет над землей.

Трудные времена часто ведут к творческому вдохновению и росту, и украинка Злата Дзюнька пережила это на собственном опыте,

– прокомментировали представители Детского Евровидения.

Напомним, Злата Дзюнька победила на Нацотборе Детского Евровидения-2022 в сентябре. Она из городка Рава-Русская, что в Львовской области. Девочка впервые вышла на большую сцену в 6 лет и влюбилась в музыку. В свои 14 окончила музыкальную школу, выступала на фестивалях в Украине и за рубежом.

Во время пандемии COVID Злата начала заниматься вокалом с певицей и автором песен ILLARIA. Она и помогла девочке с конкурсной композицией на Детское Евровидение-2022 – "Незламна". 25 ноября состоялась премьера клипа на трек. Видео сняли в укрытии при свечах, чтобы показать миру реальность детства в Украине.

Злата Дзюнька – Незламна: смотрите видео онлайн