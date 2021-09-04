Анджелина Джоли заявила, что боялась за безопасность детей во время брака с Брэдом Питтом
Источник:The Guardian
Американская актриса Анджелина Джоли дала новое интервью, в котором затронула проблемы своего долгого судебного процесса по опеке с Брэдом Питтом. Она заявила, что опасалась за безопасность своих детей, когда состояла в браке с актером.
Голливудская актриса Анджелина Джоли стала соавтором книги для подростков "Знай свои права и требуй их" (Know Your Rights and Claim Them). На презентации книги она поделилась откровенными признаниями относительно брака с Брэдом Питтом.
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Анджелина Джоли подтвердила слухи о насилии
Знаменитость призналась, что будучи замужем за актером Брэдом Питтом она осознала важность прав детей. Журналист попросил рассказать об этом подробнее, но Анджелина отказалась, поскольку "не может об этом говорить" из-за судебного процесса.
Журналист также спросил, связано ли случившееся в браке с разводом и обвинениями в насилии. Джоли ответила утвердительным кивком.
Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в состоянии, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей. В некотором смысле это продолжалось десятилетия. Я многого не могу рассказать,
– поделилась звезда.
На вопрос, опасалась ли она за безопасность своей семьи и детей, Анджелина Джоли ответила: "да".
Актриса добавила, что была травмирована и сломлена из-за "ужасного" опыта. В то же время она сказала: "Мы всегда будем семьей".
Обвинения Джоли против Питта в насилии
- В марте стало известно, что Анджелина Джоли дала указание адвокатам готовить доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа. Анджелина Джоли планировала предоставить видео и показания очевидцев, которые готовы подтвердить, что она была жертвой домашнего насилия.
- СМИ также сообщали, что 19-летний Мэддокс, сын Джоли и Питта, якобы дал показания против отца, а также отказался от его фамилии: "Мэддокс уже давал показания в спорах об опеке, и это не очень приятно для Брэда".
- Брэд Питт и в самом деле очень расстроился после того, как узнал об обвинении. Инсайдеры сообщали, что "он убит горем" из-за того, что бывшая жена выбрала такой способ завоевания опеки над детьми.