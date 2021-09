Анджеліна Джолі заявила, що боялась за безпеку дітей під час шлюбу з Бредом Пітом

Американська акторка Анджеліна Джолі дала нове інтерв'ю, в якому зачепила проблеми свого довгого судового процесу щодо опіки з Бредом Піттом. Вона заявила, що побоювалась за безпеку своїх дітей, коли перебувала у шлюбі з актором.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі стала співавторкою книжки для підлітків "Знай свої права та вимагай їх" (Know Your Rights and Claim Them). На презентації книжки вона поділилась відвертими зізнаннями щодо шлюбу з Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі підтвердила чутки про насильство

Знаменитість зізналась, що будучи одруженою з актором Бредом Піттом, вона усвідомила важливість прав дітей. Журналіст попросив розповісти про це детальніше, але Анджеліна відмовилась, оскільки "не може про це говорити" через судовий процес.

Журналіст також запитав, чи пов'язано те, що трапилося у шлюбі, з розлученням та звинуваченнями у насильстві. Джолі відповіла ствердним кивком.

Мені було потрібно немало зусиль, щоб опинитися у стані, коли я відчула, що повинна розлучитися з батьком моїх дітей. У певному сенсі це тривало десятиліття. Я багато чого не можу розповісти,

– поділилася зірка.

На питання, чи побоювалась вона за безпеку своєї родини та дітей, Анджеліна Джолі відповіла: "Так".

Акторка додала, що була травмована та зламана через "жахливий" досвід. Водночас вона сказала: "Ми завжди будемо сім'єю".

Звинувачення Джолі проти Пітта у насильстві