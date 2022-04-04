Андрей Хливнюк побывал в освобожденном Ирпене: фото артиста после ранения
4 апреля 2022 , 12:55Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Хливнюка
После ранения оккупантами Андрей Хливнюк вернулся в службу. Он побывал в уволенном Ирпене.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк на днях вернулся в терроборону. Он поделился фотографией, которую сделал на службе.
К слову Жив, в строю: Андрей Хливнюк из "Бумбокса" вернулся в тероборону после ранения – фото
Андрей Хливнюк побывал в уволенном Ирпене
Музыкант посетил Ирпень – город на Киевщине, освобожденный от войск врага. Хлывнюк похвалил украинских защитников и поделился впечатлениями от города.
Ребята наши сделали работу как следует! "Шашлыки" мародерские повсюду,
– поделился певец.
Андрей Хливнюк показался перед фанами в форме и с улыбкой. На лице знаменитости еще виден след от ранения.Заметим , что городской голова Ирпеня все еще не советует возвращаться домой. Коммунальщики разбирают завалы, очищают город и собирают тела погибших от зверств оккупантов.
Андрей Хливнюк / Фото с инстаграма Андрея Хливнюка
Ранение Хлывнюка
- 26 марта музыкант попал под минометный обстрел. Российские кафиры ранили его в лицо.
- Певцу оказали первую помощь, но впоследствии доставили в больницу. Но он не падал духом и поправлялся "по минутам".
- Андрей Хливнюк провел несколько дней в больнице. Около 2 апреля он вернулся на службу.