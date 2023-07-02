С невероятным видом: Хветкевич из "Холостячки-2" показал, какую роскошную квартиру купил с любимым

Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич недавно женился на колумбийце Филиппе. Теперь украинец показал роскошные апартаменты, купленные ими в США.

Супруги поселились в Хьюстоне, штат Техас. Они приобрели двухкомнатную квартиру с невероятным видом.

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Хветкевич показал подписчикам, какую квартиру он выбрал для жизни с колумбийцем Фелипе. На кадрах видно, что это просторная двухкомнатная квартира с панорамными окнами.



Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото с его инстаграммы

В квартире есть кухня-студия, исполненная в минималистическом стиле в светлых цветах. Также в комнатах много зелени, а стена напротив обеденного стола на кухне украшена фотографиями влюбленных из путешествий.

Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру / Фото с его инстаграммы

Поклонникам Хветкевича квартира очень понравилась. В комментариях подписчики отметили, что она очень стильная, а вид с нее просто невероятен:

"У вас отличный вкус, дом прекрасный".

"Класс! Много света, стильно, круто. Будьте счастливы в этом доме!"

"Не дом, а сказка. Очень хорошо".

"Какой красивый дом. Пусть вам везет в нем".

"Шикарная квартира".

"Вау… очень стильно и круто".

"Какая отличная квартира, а декор".

"Квартирка шикарная. А какой это этаж? Просто моя мечта".

На фотографиях заметно, что у Хветкевича еще платиновый блонд. Отметим, что окрасился он месяц потому, что захотел выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое. Раньше у него были черноволосые волосы.

Напомним, что в мае Андрей Хветкевич официально заключил брак со своим партнером Фелипе. Пара сыграла свадьбу в Мексике на берегу Тихого океана. Интересно, что на свадьбу он пригласил и Злату Огневич, ведь остался с ним в дружеских отношениях.