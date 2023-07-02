С невероятным видом: Хветкевич из "Холостячки-2" показал, какую роскошную квартиру купил с любимым
Источник:Андрей Хветкевич
Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич недавно женился на колумбийце Филиппе. Теперь украинец показал роскошные апартаменты, купленные ими в США.
Супруги поселились в Хьюстоне, штат Техас. Они приобрели двухкомнатную квартиру с невероятным видом.
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Хветкевич показал подписчикам, какую квартиру он выбрал для жизни с колумбийцем Фелипе. На кадрах видно, что это просторная двухкомнатная квартира с панорамными окнами.
Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру в США / Фото с его инстаграммы
В квартире есть кухня-студия, исполненная в минималистическом стиле в светлых цветах. Также в комнатах много зелени, а стена напротив обеденного стола на кухне украшена фотографиями влюбленных из путешествий.
Андрей Хветкевич с любимым купили квартиру / Фото с его инстаграммы
Поклонникам Хветкевича квартира очень понравилась. В комментариях подписчики отметили, что она очень стильная, а вид с нее просто невероятен:
- "У вас отличный вкус, дом прекрасный".
- "Класс! Много света, стильно, круто. Будьте счастливы в этом доме!"
- "Не дом, а сказка. Очень хорошо".
- "Какой красивый дом. Пусть вам везет в нем".
- "Шикарная квартира".
- "Вау… очень стильно и круто".
- "Какая отличная квартира, а декор".
- "Квартирка шикарная. А какой это этаж? Просто моя мечта".
На фотографиях заметно, что у Хветкевича еще платиновый блонд. Отметим, что окрасился он месяц потому, что захотел выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое. Раньше у него были черноволосые волосы.
Напомним, что в мае Андрей Хветкевич официально заключил брак со своим партнером Фелипе. Пара сыграла свадьбу в Мексике на берегу Тихого океана. Интересно, что на свадьбу он пригласил и Злату Огневич, ведь остался с ним в дружеских отношениях.