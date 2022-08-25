Андрей Хветкевич из "Холостячки" наконец-то показал любимого-колумбийца, с которым обручился

Участник "Холостячки" Андрей Хветкевич сначала скрывал лицо своего бойфренда. Но теперь опубликовал фото с женихом.

Участник 2 сезона "Холостячки" Андрей Хветкевич поразил поклонников новостью о каминг-ауте. На днях он опубликовал новое фото с бойфрендом на личной странице.

К слову Андрей Рыбак из "Холостячки" женился на девушке, из-за которой ушел из шоу: первые фото со свадьбы

Андрей Хветкевич показал жениха

Участник романтического шоу скрывал своего бойфренда, с которым обручился. Но теперь решил показать его лицо. Это Андрей сделал по случаю дня рождения любимого, опубликовав общую фотографию.

С днем рождения, Филипп! Спасибо, что показал мне, как любить и быть любимым. Я люблю тебя,

– написал Хветквич.



Андрей Хветкевич с женихом / Фото с инстаграма Андрея Хветкевича

Кадр прокомментировала Злата Огневич и написала: "Котики".

Что известно о каминг-ауте Хветкевича