Хветкевич признался, что имеет отношения с Фелипе уже 6 лет. Он подчеркнул, что принял участие в шоу, потому что к тому времени они разошлись.

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Андрей объяснил, что он с братом не был очень близок всю жизнь, но они стали лучше общаться, когда работали вместе.

По его словам, брат догадывался о его ориентации. "Он отреагировал хорошо: "Сказал, что ты мой брат, я тебя люблю, все хорошо", – вспоминает Хветкевич.

Его мама тоже отреагировала нормально. Андрей говорит, что рассказал маме перед каминг-аутом. Она сказала, что главное – чтобы он был счастлив.

Она нормально к этому относится. Ей только не нравится то, что некоторые люди не понимают этого, обсуждают за спиной. Я маме сказал не обращать внимание, потому что эти люди тебе – никто,

– заявил Хветкевич.

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Фелипе знал, что Хветкевич участвует в шоу. "Он бесился, ему это не нравилось. Он прямо говорил, что мы восстановим отношения", – говорит Андрей.

Каминг-аут я сделал для него больше, чем для себя. Я не был на 100% уверен, что хочу это делать. Но я понимал, что лучше сделать это раньше, потому что я буду свободнее. Возможно, у людей изменится мнение, что геи, бисексуалы – это такие же мужчины,

– объясняет Хветкевич.

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Отношения Хветкевича с Фелипе: главное