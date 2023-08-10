Важная работа, – Андрей Хливнюк признался, чувствует ли вину из-за выездов за границу
Источник:BBC
Солист "Бумбокса" Андрей Хливнюк с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды ВСУ. Сейчас он продолжает заниматься военным делом, но на днях выступил в Лондоне на благотворительном матче. Следовательно, артист признался, как чувствует себя, когда выезжает за границу и считает ли себя в такие моменты виновным.
Звездная подруга исполнителя Джамала также выступила на стадионе футбольного клуба "Челси". Она исполнила гимн Украины, однако ее подвергли критике в сети.
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Андрей Хливнюк чувствует себя виноватым
Артист поделился, что испытывает чувство вины перед своим экипажем, который из-за отсутствия одного или двух человек должен выполнять другую работу. Иногда очень опасную. Побороть угнетающее чувство артисту даже не помогает осознание того, что, выступая на благотворительных концертах, он делает не менее важную работу.
Да, ты чувствуешь себя виноватым. Говоришь себе, что это очень важная работа, что ты соберешь какие-нибудь пожертвования, принесешь новости, чтобы рассказать людям во всем мире о том, что происходит и какая помощь нам нужна. Но ты чувствуешь себя виноватым, потому что оставляешь там свой экипаж. И очень волнуешься за людей, потому что им не хватает одного или двух из вас. У меня небольшой отряд боевых беспилотников, я знаю, что во время отсутствия пилота они будут выполнять другую работу, возможно, более опасную,
– рассказал военный.
Что известно о Хливнюке в ВСУ: главное
Лидер "Бумбокса" в интервью в апреле рассказал, что является пилотом ударного дрона. Он выполнял боевые задания и разведывательные миссии на Южном направлении. Военный обеспечивает свое подразделение и два экипажа, где является командиром, а также принимает участие в планировании и выполнении боевых миссий.Больше об украинских звездах, которые воюют на фронте и редко выходят на связь с фанами смотрите в подборке 24 Канала.
К слову, украинский певец Валерий Харчишин из группы "Друга ріка" рассказал, как ему удается уезжать за границу во время войны в Украине. Оказывается, артист не получил разрешение от Минкульта, потому ему пришлось оформить "белый" билет.
"Я, по сути, не имею права об этом говорить... Когда-то было ДТП, у меня нет определенных органов. Я не очень здоровый человек на самом деле. Поэтому я мог бы оформить этот статус давно. Я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен этот унижающий меня статус. На границе (теперь, – 24 Канал) я с этим "белым билетом", – объяснил Валерий.
Певец добавил, что был вынужден "довести до конца белый билет", потому что каждый раз испытывает унижение, когда обращается к министру культуры и тот уже решает: ехать или не ехать.