Также там выступили Святослав Вакарчук и группа "Бумбокс". Все собраны средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области.

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Джамала выступила на стадионе

Джамала исполнила гимн Украины перед благотворительным футбольным матчем.

Петь гимн – это всегда очень ответственно. А петь на стадионе с трансляцией на 25 каналах более чем в 200 странах и многомиллионную аудиторию – еще больше. Сегодня мой гимн звучит торжественно, взлетая над стадионом. Ибо так я радуюсь, что каждый день мы приближаем нашу победу на глазах у всего мира,

– написала она.

По словам певицы, для нее была большая честь представить украинскую музыкальную сцену на легендарном стадионе футбольного клуба "Челси".

"В этом магия патриотизма: когда ты делаешь это от души, с любовью, можно увидеть, как ты отрываешься и буквально улетаешь от счастья, что "твою песню", твой гимн слышит мир", – добавила артистка.

Реакция сети

Многие поклонники были в восторге от исполнения певицы:

"Это невероятное исполнение! К муравьям".

"Это было лучшее исполнение, которое я слышала! Мне очень понравились крымские мотивы в исполнении".

"Наконец-то стильное и фирменное прочтение гимна!"

"На этот раз гимн прозвучал очень победно, класс! Конечность к муравьям, браво".

"Вас слушать можно вечно".

Однако нашлись и те, кому не понравилось ее выступление. Они заявили, что Джамала "переделала гимн под свой стиль":

"Очень люблю вас, как певицу, однако в этом случае мелизматика совершенно неуместна".

"Гимн – это особая песня, здесь не стоит использовать вокализм. Не почувствовала душу".

"Мир услышал силу и высоту гимна Украины! Он точно не "сух и скучен".

"Певица хороша, но переделывать гимн под "свои фишки" не стоило, ведь классический вариант ближе к народу. Перестарались в отрицательную сторону, без оскорблений".

"Мне не зашло, к сожалению. Ощущения, вроде бы, испортили".

"Люблю ваше пение, Джамала, но гимн лучше петь более академически, по моему мнению".

"Однажды чуть не воспринимается гимн в такой интерпретации".

"Ваши предыдущие интерпретации гимна мне больше нравились, здесь немного "передали кутьи меда".

"Если так каждый артист будет петь, внося свои фишки и меняя мотив, то от гимна ничего не останется!"

Что ответила Джамала

В комментариях артистка также отреагировала на критику о ее исполнении.

Сегодня мой гимн таков. Мне понравилось. Без оскорблений… Не драматизируйте. Всегда есть и будут разные исполнения – от девушек в ванной до бойцов перед боем. Это же классно. Не ищите предательства там, где его нет. Не было диссонанса, только гармония с людьми,

– заявила Джамала.

К слову, организаторы матча подготовили мощную развлекательную программу. Среди украинских исполнителей на "Стэмфорд Бридж" выступали Святослав Вакарчук, Джамала и группа Бумбокс. Также были приглашены Том Уокер, Melanie C, группа The Pretender, Artbat ft John Martin, Пит Доэрти и Алиша Диксон.