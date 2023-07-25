В новом интервью лидер группы "Друга ріка" признался, что оказался среди тех артистов, которым Минкульт отказал в выезде за границу. Потому Харчишин оформил "белый" билет, хотя раньше этого не планировал.

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Харчишин рассказал о "белом" билете

По его словам, после того, как ему не дали разрешение на выезд, он уехал из Украины как водитель гуманитарки. Харчишин отметил, что с военными гораздо легче договориться, чем с культурой.

Добавим, что Валерий Харчишин также имеет троих детей, и по закону имеет право покидать страну во время военного положения. Однако музыкант не оформлял статус многодетного отца.

Теперь же артист выезжает за границу с "белым билетом", который оформил недавно.

Я, по сути, не имею об этом говорить... Когда-то было ДТП, у меня нет определенных органов. Я не очень здоровый человек на самом деле. Потому я мог бы оформить этот статус давно. Я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен этот унижающий меня статус. На границе (теперь, – 24 Канал) я с этим "белым билетом",

– объяснил Валерий.

Певец добавил, что был вынужден "довести до конца белый билет", потому что каждый раз испытывает унижение, когда я обращается к министру культуры и тот уже решает: ехать или не ехать.

Харчишин о сыне, который служит в ВСУ

Добавим, что старшему сыну музыканта Дмитрию 25 лет и ныне он защищает Украину в рядах ВСУ. Парень добровольцем пошел в военкомат и уже на другой день полномасштабного вторжения держал в руках автомат.

Харчишин признался, что за время службы сын сильно изменился и стал настоящим мужчиной.

Сначала я его посетил где-то через несколько недель. Ко мне вышел паренек в очках, на нем все висит, все большое, не по размеру. Мне его стало очень жаль… мне было странно, что он там. Я никогда не думал, что мой сын будет рваться в бой первым,

– говорит Валерий.

Когда они встретились в следующий раз в Киеве, то, по словам артиста, к нему вышел мужчина, военный, с совершенно иным взглядом, в нем была сила и уверенность. Харчишин признается, что очень гордится своим сыном.

Смотрите интервью с Валерием Харчишиным: видео

Напомним, что в марте 2022 года во время оккупации Киевской области российская ракета уничтожила дом Валерия Харчишина в Гостомеле. Позже музыкант показал, что осталось от его дома.