Многие актеры, певцы и артисты активны в социальных сетях даже несмотря на то, что проводят время на фронте. Но есть звезды, которые выходят на связь с поклонниками не так часто. 24 Канал расскажет о них в подборке.

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Дмитрий Дикусар

Танцовщик и хореограф стал солдатом ВСУ еще с первых дней полномасштабного вторжения в феврале. После этого он выходил на связь крайне редко и один раз дал интервью, после того как попал с собратьями под обстрел.

За более года службы у Дмитрия несколько сообщений: сообщал о том, что жив-здоров и только один раз просил помощи у поклонников. К слову, этот сбор закрыли через два дня. В последний раз Дикусар успокаивал поклонников в январе – 3 месяца назад.



Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Андрей Хливнюк

Хотя лидер группы "Бумбокс" объединяет службу на фронте, концерты за границей (недавно в мировом туре музыканты собрали 5 миллионов 376 тысяч гривен) и благотворительный фонд, все равно появляется в сети реже, чем его звездные коллеги.

Андрей Хливнюк служит в подразделении патрульной полиции "София". Он прошел обучение и является оператором боевого дрона. С собратьями занимается аэроразведкой и боевыми операциями.



Андрей Хливнюк / Фото с его инстаграма

Ахтем Сеитаблаев

Актер и режиссер в первые дни вторжения вступил в тероборону, поэтому сейчас военнослужащий. Он редко показывается в социальных сетях – чаще его можно увидеть в отчетах "ТРО Медиа". Сейчас Ахтем Сеитаблаев – руководитель творческого коллектива, занимающегося фиксированием преступлений, а также съемками документального сериала обо всех силах ТРО.

В феврале Ахтем Сеитаблаев дал интервью 24 Каналу, в котором рассказал о военной драме "Мирный 21", воспоминания о Паше Ли и победе Украины. Режиссер признался, что стал немного жестче этого болезненного года.



Ахтем Сеитаблаев / Фото Натали Боднар, 24 Канал

Гарик Бирча

Звезда "Витальки", актер и юморист Гарик Бирча за год вторжения поделился лишь несколькими сообщениями и видео, в которых декламировал собственные стихи, вдохновленные войной.

На днях Гарик Бирча впервые взял полноценный отпуск с фронта и приехал в Киев, где снялся в "Лиге смеха" и дал короткое интервью. Актер рассказал, что за время службы вырос из старшего в главный сержанта.

Андрей Фединчик

Муж Наталья Денисенко воюет на фронте с первых дней полномасштабной войны. Его фотографии в форме или гражданском появляются чаще на странице жены, чем в его соцсетях.

Несколько дней назад Андрея Фединчика отпустили ненадолго домой, после того, как Наталья возмущалась из-за разлуки с любимым. Их общие кадры очаровали и тронули сеть.



Фединчик дома / Фото из инстаграма Наталки Денисенко

Виктор Розовый

Юморист Виктор Розовый признавался, что хотел идти на фронт еще в 2014 году, но не сложилось. Теперь он служит в ССО "Азов" и выполняет задания от корректировки артиллерии до сопровождения групп.



Виктор на Херсонщине / Фото из инстаграма Розового

В сети юморист появляется редко – публикует сториз, но себя не показывает. Чаще Виктора можно увидеть во снимаемых влагах, чтобы показать работу украинской армии.

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