Теперь артист дал интервью, в котором объяснил более подробно, какие его задачи на фронте и кого из военных он считает супергероями. Ранее лидер группы "Антитела" Тарас Тополя также припоминал опыт на передовой.

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Почему Хливнюк не считает себя героем

Андрей Хливнюк уже не раз заявлял, что ему стыдно за то, что из него делают супергероя. Он отмечает, что не герой. По его мнению, супергерои на войне – это пехота и артиллерия, а не аэроразведка и т.д.

"Весь ужас войны берет на себя пехота ВСУ, а не спецназовцы, которые тоже делают важную работу", – ответил артист.

Чем занимается на фронте

Андрей Хливнюк рассказал, какие задачи сейчас на фронте. Сейчас он – пилот ударного дрона украинского производства, который разведывает и выполняет ударные миссии на Южном направлении. "Мы участвовали в боях за Херсонщину и продолжаем это делать", – заявил артист.



Андрей Хливнюк на передовой / Фото с его инстаграммы

По его словам, то, что он до сих пор жив, – это заслуга его командиров, ведь "необстрелянного человека "вколошкать" можно запросто".

Какие задачи выполняет Хливнюк:

обеспечение своего подразделения и двух экипажей, где он командир,

участие в планировании и исполнении боевых миссий.

"Если где-то есть враг, до которого я могу дотянуться, а об этом сообщает разведка, я пытаюсь обезвредить его", – ответил он.

Убивал ли Хливнюк врагов

Певец подчеркнул, что он никого не убивает, он не убийца, ведь за это есть уголовная ответственность.

Я пытаюсь нейтрализовать и деморализовать человеческих существ, выросших на моих песнях, потом сели в танки и приехали ко мне домой разрушать дома, убивать, насиловать и грабить. Поэтому я не считаю, что это убийство,

– объяснил Хливнюк.

Смотрите полное интервью с Андреем Хливнюком: видео

Лидер группы "Бумбокс" ранее рассказывал, что встречал "адекватных" россиян то на линии фронта, то в тылу. Часто они предлагают сразу плюнуть в лицо, чтобы потом начать спокойный разговор. Так Андрей понимает, что такой человек разбирается в самоиронии и готов признать ошибки своего народа.