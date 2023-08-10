Звездная подруга исполнителя Джамала также выступила на стадионе футбольного клуба "Челси". Она исполнила гимн Украины, однако ее подвергли критике в сети.

К теме Не о такой жизни я мечтал, – Виталий Козловский признался, за чем загрустил на фронте

Андрей Хливнюк чувствует себя виноватым

Артист поделился, что испытывает чувство вины перед своим экипажем, который из-за отсутствия одного или двух человек должен выполнять другую работу. Иногда очень опасную. Побороть угнетающее чувство артисту даже не помогает осознание того, что, выступая на благотворительных концертах, он делает не менее важную работу.

Да, ты чувствуешь себя виноватым. Говоришь себе, что это очень важная работа, что ты соберешь какие-нибудь пожертвования, принесешь новости, чтобы рассказать людям во всем мире о том, что происходит и какая помощь нам нужна. Но ты чувствуешь себя виноватым, потому что оставляешь там свой экипаж. И очень волнуешься за людей, потому что им не хватает одного или двух из вас. У меня небольшой отряд боевых беспилотников, я знаю, что во время отсутствия пилота они будут выполнять другую работу, возможно, более опасную,

– рассказал военный.