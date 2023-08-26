Не имеем права сидеть и ждать, – Хлывнюк призвал украинцев учиться обращаться с оружием
Источник:Андрей Хливнюк
Андрей Хливнюк обратился к поклонникам в видео. Он рассказал о работе его экипажа и фронте и призвал украинцев учиться такмеду и обращению с оружием.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк обратился к поклонникам в видео. Он напомнил, что отсутствие фотографий и роликов от него не означает, что работы нет.
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Андрей Хливнюк обратился к фанам
Музыкант и военный рассказал о работе на фронте. Также он призвал украинцев не терять время и учиться – тактической медицине и обращению с оружием.
"Один из экипажей постоянно на фронте, работает каждый день и результаты очень и очень хорошие. Спасибо вам за донаты".
Война идет на опережение и то, что сегодня актуально, завтра может быть просто металлоломом. Не теряйте времени. Учитесь. Учитесь так меду, учитесь обращению с оружием, учитесь очень важным разным инженерным вещам. Ваша очередь обязательно придет, не переживайте, не бойтесь, учитесь,
– подчеркнул Андрей Хливнюк.
Артист поблагодарил за помощь ВСУ и призвал продолжать донатить – если не в его фонд, то другим военным.
"У нас нет возможности, ни права просто молча спокойно сидеть и ждать, больше спрашивать: "Ну что там? Скоро вы там уже?". Работаем все как один, пожалуйста. Только так мы победим".
Андрей Хливнюк обратился к фанатам: видео
Кем работает Андрей Хливнюк
- Лидер группы "Бумбокс" является оператором ударных дронов и служит на Южном направлении. Иногда Андрей Хливнюк покидает передовую, чтобы выступить с благотворительным концертом. Он признался, что чувствует вину перед собратьями из-за отлучения. Ведь так у экипажа не хватает людей.
- Недавно Андрей Хливнюк пообщался с журналистами в Лондоне и обратился к западной аудитории. Он попросил предоставить Украине оружие и напомнил, что если этого они не сделают – пулеметчиками будут уже европейские певцы и артисты.