Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк обратился к поклонникам в видео. Он напомнил, что отсутствие фотографий и роликов от него не означает, что работы нет.

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Андрей Хливнюк обратился к фанам

Музыкант и военный рассказал о работе на фронте. Также он призвал украинцев не терять время и учиться – тактической медицине и обращению с оружием.

"Один из экипажей постоянно на фронте, работает каждый день и результаты очень и очень хорошие. Спасибо вам за донаты".

Война идет на опережение и то, что сегодня актуально, завтра может быть просто металлоломом. Не теряйте времени. Учитесь. Учитесь так меду, учитесь обращению с оружием, учитесь очень важным разным инженерным вещам. Ваша очередь обязательно придет, не переживайте, не бойтесь, учитесь,

– подчеркнул Андрей Хливнюк.

Артист поблагодарил за помощь ВСУ и призвал продолжать донатить – если не в его фонд, то другим военным.

"У нас нет возможности, ни права просто молча спокойно сидеть и ждать, больше спрашивать: "Ну что там? Скоро вы там уже?". Работаем все как один, пожалуйста. Только так мы победим".

Андрей Хливнюк обратился к фанатам: видео

Кем работает Андрей Хливнюк