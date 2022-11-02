"Убиваете за стиралку": Андрей Хливнюк обратился к россиянам, выросшим на его песнях

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с первого дня полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны. Теперь он обратился к врагам, которые выросли на его песнях, а теперь пришли убивать и грабить украинцев.

Ранее украинские артисты были популярны в России. У группы "Бумбокс" много русскоязычных треков, на которых выросли поколения не только украинцев, но и россиян.

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Андрей Хливнюк обратился к врагам

Бессменный лидер группы обратился к врагам, которые были поклонниками его творчества. В инстаграм-сторис Хливнюк опубликовал фото с войны, а также на русском языке написал сообщение оккупантам.

Глупо это, враги. Глупо и бессмысленно. Ладно, мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой. А вы за что? А вы, мародеры застенные, убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда, который даже свою семью хочет показать. Умираете за его дачу на Байкале,

– написал Хливнюк в сторис.



Андрей Хливнюк обратился к оккупантам / Скриншот инстаграм-сторис музыканта



​Андрей Хливнюк обратился к оккупантам / Скриншот инстаграм-сторис музыканта

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