Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк опубликовал новое сообщение в инстаграмме. Он показал награду от ВСУ.

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Игоря Кондратюка наградили отличием

Телеведущий поделился, что его наградили нагрудным знаком "Щит сил территориальной обороны". Эту награду ему вручил командующий силами терробороны генерал-майор ВСУ Игорь Танцура.

Продолжаем вместе работать, приближать нашу победу над российскими оккупантами – рашистами, нацистами и убийцами украинцев.

– прокомментировал награждение Игорь Кондратюк.



Игоря Кондратюка наградили / Фото с инстаграма продюсера



Игоря Кондратюка наградили / Фото с инстаграма продюсера

Напомним, в конце февраля Игорь Кондратюк вступил в ряды территориальной обороны в селе в сторону Житомира. Он рассказывал, что ходил на дежурство и делал коктейли Молотова. Однако впоследствии продюсер переехал во Львов.

Игорь Кондратюк также рассказывал, что относится к четвертой волне мобилизации, так же, как и его сыновья. Сергей и Даниил живут в Киеве, от повесток не прячутся, поэтому готовы защищать страну, в случае необходимости. Но пока они не воюют, потому что имеют проблемы со здоровьем.