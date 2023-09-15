Сейчас Положинский находится в Киеве, где проводит благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на ВСУ. После возвращения с "нуля" артист делился эмоциями в "безопасной" столице.

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Теперь музыкант столкнулся с неприятным инцидентом в Киеве. Александр Положинский рассказал, что ему разбили стекло в машине. Однако, к сожалению, полиция не будет искать виновных.

Разбили стекла в авто. Очевидно, в комендантский час или перед ним. Но, если ничего не украли – искать не будут,

– сообщил Положинский.

Он опубликовал фото своего автомобиля. От стекла возле переднего бокового сиденья остались только осколки.



Положинскому разбили стекло в машине / Фото с его инстаграммы

В комментариях музыкант добавил, что у него такая ситуация происходит уже в третий раз и в разных местах.

Почему Положинский сейчас не на передовой