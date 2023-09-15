Сейчас Положинский находится в Киеве, где проводит благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на ВСУ. После возвращения с "нуля" артист делился эмоциями в "безопасной" столице.
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Теперь музыкант столкнулся с неприятным инцидентом в Киеве. Александр Положинский рассказал, что ему разбили стекло в машине. Однако, к сожалению, полиция не будет искать виновных.
Разбили стекла в авто. Очевидно, в комендантский час или перед ним. Но, если ничего не украли – искать не будут,
– сообщил Положинский.
Он опубликовал фото своего автомобиля. От стекла возле переднего бокового сиденья остались только осколки.
Положинскому разбили стекло в машине / Фото с его инстаграммы
В комментариях музыкант добавил, что у него такая ситуация происходит уже в третий раз и в разных местах.
Почему Положинский сейчас не на передовой
- Музыкант с началом полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и почти 8 месяцев находился в составе 47 отдельной механизированной бригады.
- В январе этого года Положинский испугал фанатов снимком с перебинтованной головой. Но оказалось, что он просто отрабатывал навыки тактической медицины.
- Сам Александр считает, что был на фронте не слишком долго. Кроме того, боевых столкновений с врагом у него не было, хотя они были в полуокружении.
- В июне артист сообщил, что вернулся в Киев. По его словам, он продолжает нести военную службу, но выполняет задачи, полученные от руководства.
- Положинский отмечал, что если возникнет необходимость и будет приказ уйти на фронт, он готов, у него собраны все вещи, нужно только получить оружие и боеприпасы.