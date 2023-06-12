Напомним, что Хливнюк из "Бумбокса" занимается аэроразведкой и боевыми операциями, а Серга сейчас служит в "Культурном фронте". Почему артисты встретились с Залужным – пока неизвестно.

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В соцсетях Коля Серга и Андрей Хливнюк разместили кадры с главнокомандующим ВСУ. Где были сделаны фото, артисты не сообщили по соображениям безопасности. Поэтому пока украинцы только могут предполагать, зачем они встречались с Валерием Залужным.

Коля Серга заинтриговал подписью. "А дальше будет интересно", – написал музыкант под селфи с Залужным.



Коля Серга с Валерием Залужным / Скриншот с его инстаграммы

В комментариях украинцы выразили надежду, что победа уже близка:

"Пусть дальше будет победа!",

"Ох и Залужный!",

"Намек на приближение победы!".

"На удачу и победу".

"Ой за лугом красный хлопок".

В старости артист также поделился интересным мемом с Валерием Залужным, в котором говорится о "границах России".



Коля Серга опубликовал мем с Залужным / Скриншот по его инстаграм-сторис

Андрей Хливнюк также показал фото с главнокомандующим ВСУ. Однако артист решил оставить фотографию без загадочной подписи.



Андрей Хливнюк с Валерием Залужным / Скриншот по его инстаграмме

В комментариях к фото Андрея Хливнюка поклонники "засыпали" приятными словами:

"Столько красоты на одном фото".

"Беспокоиться нет причин".

"Мощь и мощность, надежда и уверенность, красота и сила. Победим".

"Лучшие котики страны".

"Вот концерт будет".

К слову, на днях киевская группа Junket планировала выступление в Одессе, но ее отменили. Все потому, что музыкантов задержали на вокзале работники ТЦК и отправили их в воинскую часть. Впоследствии в военкомате объяснили инцидент. Отправят ли артистов на фронт – читайте в статье.