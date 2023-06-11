Участников группы сначала остановил патрульный, а затем подошли представители территориального центра комплектования. Музыкантов забрали в военкомат, они там даже прошли военно-врачебную экспертизу.

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Что говорят в Одесском ТЦК

Представители Одесского военкомата объяснили инцидент. По их словам, музыканты в рамках плановой работы по оповещению военнообязанных получили повестки для сверки данных.

Мужчины призывного возраста с начала провозглашения мобилизации не являлись в центры комплектования по месту регистрации. Один из представителей группы имел при себе соответствующие документы, подтверждающие его право на отсрочку призыва, остальные получили приглашение на прохождение процедуры уточнения данных и медицинского осмотра,

– заявили в ведомстве.

Отправят ли музыкантов на фронт

Там добавили, что, прибыв в воинскую часть, артисты не прошли профессиональный отбор первоочередной потребности войска, поэтому там решили направить их по основному профессионалу м профилем.

"Уже в ближайшее время музыканты присоединятся к подразделу 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка "Культурный десант", где, выполняя свой мобилизационный долг, смогут реализовать себя – в культурно-просветительской, музыкальной деятельности", – ответили в ТЦК.

Сами музыканты пока не отреагировали на решение ТЦК.

Кто подлежит мобилизации в Украине: главное

Сейчас в Украине идет мобилизация, особое внимание уделяют приоритетным группам призывников. Впрочем, под мобилизацию подлежат:

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет (пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья) без опыта военной службы,

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с опытом военной службы,

а также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья решением военно-врачебной комиссии.

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Отметим, что вручить повестку военнообязанному под вас военному положению могут в любом месте. Также мужчины могут просто посреди улицы остановить и попросить предъявить документы для установления личности. Какие виды повесток и где и кому их могут вручать – читайте в материале 24 Канала.