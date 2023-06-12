Нагадаємо, що Хливнюк з "Бумбоксу" займається аеророзвідкою і бойовими операціями, а Сєрга зараз служить у "Культурному фронті". Чому артисти зустрілися з Залужним – наразі невідомо.
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У соцмережах Коля Сєрга та Андрій Хливнюк розмістили кадри з головнокомандувачем ЗСУ. Де були зроблені фото артисти не повідомили з міркувань безпеки. Тож, поки українці лише можуть припускати, навіщо вони зустрічалися з Валерієм Залужним.
Коля Сєрга заінтригував підписом. "А далі буде цікаво", — написав музикант під селфі із Залужним.
Коля Сєрга з Валерієм Залужним / Скриншот з його інстаграму
У коментарях українці висловили надію, що перемога вже близько:
- "Нехай далі буде перемога!",
- "Ох і Залужний!",
- "Натяк на наближення перемоги!".
- "На удачу і перемогу".
- "Ой за лугом червона бавовна".
У сторіс артист також поділився цікавим мемом з Валерієм Залужним, у якому йдеться про "кордони Росії".
Коля Сєрга опублікував мем з Залужним / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Андрій Хливнюк також показав фото з головнокомандувачем ЗСУ. Проте артист вирішив залишити світлину без загадкового підпису.
Андрій Хливнюк з Валерієм Залужним / Скриншот з його інстаграму
У коментарях до фото Андрія Хливнюка шанувальники “засипали” приємними словами:
- "Стільки краси на одному фото".
- "Хвилюватися немає причин".
- "Міць і потужність, надія і впевненість, краса і сила. Переможемо".
- "Кращі котики країни".
- "Оце концерт буде".
До слова, днями київський гурт Junket планував виступ в Одесі, але його скасували. Все через те, що музикантів затримали на вокзалі працівники ТЦК та відправили їх до військової частини. Згодом у військкоматі пояснили інцидент. Чи відправлять артистів на фронт – читайте у статті.