Мужчина Наталки Денисенко, воюющий на фронте, написал завещание: как она реагирует на это
Источник:"Жизнь известных людей"
Актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на фронте. На днях его супруга Наталья Денисенко сообщила, что муж написал завещание ее имя.
Раньше актриса рассказывала, что каждый день общается с мужем, он постоянно на связи. Она отправила ему видео, как сын смотрит на их семейное фото и говорит, что ждет отца.
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Теперь Наталья сообщила, что муж Андрей Фединчик написал завещание ее имя. "Мой мужчина написал завещание, все оформлено на меня ", – подтвердила она.
Как Денисенко реагирует на это
Актриса признается, что ее подружки смеются, мол она хорошо устроилась. "Муж говорит, что так и надо", – добавляет Наталья.
В то же время сама Денисенко уверяет, что пытается об этом не думать. "Я уверена, что все будет хорошо", – говорит актриса.
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Напомним, что Наталья Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. У них есть сын Андрей.
К слову, в конце февраля Наталья Денисенко трогательно поздравила своего мужчины-военного с днем рождения. Также жена показала увлекательные фото Андрея Фединчика с передовой, на одной фотографии он с гранатометом в руках.
Ранее ведущая Маша Ефросинина тоже рассказала, что ее муж Тимур написал завещание. По ее мнению, это означает, что он где-то внутри простился с ней. "Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми. Я работаю для того, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – добавила. она.