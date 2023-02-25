Сейчас актер Андрей Фединчик защищает Украину на передовой. Наталья Денисенко показала общие фото и нежно поздравила его с именинами в соцсетях.

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Актриса призналась, что ее муж отмечает 38-й день рождения. И хоть он далеко, она смогла передать любимому сюрприз на праздник.

"В прошлом году я поздравляла тебя, когда мы прятались с сынишкой в подвале от российских ракет. Ты лежал в спальном мешке и улыбался. В этом году тебя поздравили твои собратья сюрпризом, который я смогла передать, хотя ты и запрещал… Но ты заслуживаешь праздника!" – заявила Наталья Денисенко.

Актриса заметила, что очень гордится своим любимым и назвала его невероятным человеком: "Да, Андрей Фединчик, хоть ты не идеален, я все равно никогда не уставала нахваливать тебя и говорить, что ты – невероятный человек".

Звездная жена поделилась фотографиями, на которых запечатлена с мужем, а также показала его фото с передовой. На одном кадре Андрей Фединчик изображен с противотанковым гранатометом в руках.

Наталья Денисенко показала фото с мужем / Фото с ее инстаграммы

В конце Наталья Денисенко выразила надежду, что на следующий год они уже будут всей семьей праздновать день рождения Андрея.

Кстати, недавно Наталья Денисенко призналась, что впервые встретила Новый год без мужа, ведь его не отпустили со службы Они с родителями собрались за столом в Киеве, а неподалеку взрывы были – дом затрясся, а сын очень испугался. "Таких сильных взрывов я не слышала с начала полномасштабного, дрожали стены", – делилась актриса после.