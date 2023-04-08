Амаль Клуни и Андрей Ермак обсудили преступления против украинских детей: "Россия должна ответить"

Глава Офиса президента Андрей Ермак пообщался с известной правозащитницей Амаль Клуни. Они обсудили преступления россиян и защиту украинских детей.

Известная правозащитница и соучредительница Фонда Клуни "За справедливость" Амаль Клуни присоединилась к онлайн-разговору с Андреем Ермаком. Они общались о привлечении России к ответственности за преступления, совершенные в особенности против украинских детей.

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Андрей Ермак и Амаль Клуни обсудили российские преступления

В разговоре Андрей Ермак и жена Джорджа Клуни обсудили защиту прав украинских детей. Амаль Клуни – адвокат в международных судах: Международном суде ООН и Международном уголовном суде, поэтому ее поддержка важна для Украины.

Россия обязана ответить за преступления против украинских детей. Сообщил в разговоре, что только по официальным данным, по меньшей мере 20 тысяч детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разведены с родителями и насильно переданы в российские семьи, в то время как родные родители не знали, где их дети и что с ними,

– рассказал Андрей Ермак.

Руководитель ОП также отметил важность вернуть всех депортированных украинских детей и наказание российских преступников. Он добавил, что представители Украины работают в этом направлении, но нуждаются в международной правовой поддержке. Андрей Ермак выразил надежду разработать новые механизмы и защиты детей, и наказание виновных, а также предотвращение возможных преступлений.

Амаль Клуни подчеркнула, что она и ее коллеги из фонда работают над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности. Страна-террорист нарушает международное право и должна нести ответственность.



Амаль Клуни и Андрей Ермак / Фото с телеграма Ермака

Как Амаль Клуни поддерживает Украину