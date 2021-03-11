В конце прошлого года жена шоумена Андрея Джеджулы назвала его абьюзером и заявила, что он поднимал на нее руку. В то время беременная Юлия Леус объявила, что хочет развестись с мужем, однако они до сих пор живут вместе. Ведущий объяснил, что инициатором официального разрыва была любимая, поэтому о ее нынешних намерениях он не знает.

45-летний Андрей Джеджула дал первое интервью после партнерских родов с женой и рассказал об отношениях в семье после ее скандальных заявлений.

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Андрей Джеджула о скандале с женой

За три года брака ведущий и блогерша уже пережили развод, женившись во второй раз за три месяца. Недавно они оказались в шаге от окончательного разрыва союза. Жена шоумена, находясь на последнем сроке беременности, публично назвала мужа абьюзером и призналась об избиении.

Сам Андрей Джеджула отказывается комментировать громкий конфликт и подчеркивает, что никогда не бил любимую. По его словам, они якобы до сих пор пытаются найти подход друг к другу.

"Я считаю, это глубоко личное. Мы стараемся подобрать ключи друг к другу. Не существует семей, в которых нет конфликтов. Просто во всех люди по-разному на них реагируют. Ты говоришь слово "избиение". Посмотри на меня, я вешу 96 килограммов, 192 рост. Если бы я занимался избиением, как ты говоришь ... у нас есть конфликт, у нас есть ссора, но каждый по-своему трактует эту историю", – пояснил ведущий.

Даже после того, как жена публично поливала его грязью, шоумен ей доверяет. "Она добрая, она порядочная, она верная", – добавил Андрей Джеджула.

Андрей Джеджула о разводе с женой

До рождения дочери Юлия Леус заявляла, что будет подавать документы на развод. Однако, судя по тому, что шоумен присутствовал на родах жены, при выписке домой и продолжает жить с ней в одной квартире, развода не будет. Сам Андрей Джеджула заявил, что это было лишь в планах любимой, а отвечать за нее он не может.

Это надо у Юли спросить. Это она у нас мастер разводов. Это же она была инициатором первого. Я только специалист по бракосочетаниям и признаниям,

– отметил шоумен.

Сейчас супруги вместе воспитывают новорожденную дочь Аделину: Юлия кормит кроху грудью, а Андрей – готовит, убирает и меняет подгузники. Похоже, конфликт между ними исчерпан.

Что известно о скандале Андрея Джеджулы с женой: