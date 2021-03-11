Андрей Джеджула рассказал, будет ли разводиться с женой после скандала
В конце прошлого года жена шоумена Андрея Джеджулы назвала его абьюзером и заявила, что он поднимал на нее руку. В то время беременная Юлия Леус объявила, что хочет развестись с мужем, однако они до сих пор живут вместе. Ведущий объяснил, что инициатором официального разрыва была любимая, поэтому о ее нынешних намерениях он не знает.
Источник:Dorotye
45-летний Андрей Джеджула дал первое интервью после партнерских родов с женой и рассказал об отношениях в семье после ее скандальных заявлений.
Интересно Молюсь и начинаю тужиться, – Андрей Джеджула рассказал о партнерских родах
Андрей Джеджула о скандале с женой
За три года брака ведущий и блогерша уже пережили развод, женившись во второй раз за три месяца. Недавно они оказались в шаге от окончательного разрыва союза. Жена шоумена, находясь на последнем сроке беременности, публично назвала мужа абьюзером и призналась об избиении.
Сам Андрей Джеджула отказывается комментировать громкий конфликт и подчеркивает, что никогда не бил любимую. По его словам, они якобы до сих пор пытаются найти подход друг к другу.
"Я считаю, это глубоко личное. Мы стараемся подобрать ключи друг к другу. Не существует семей, в которых нет конфликтов. Просто во всех люди по-разному на них реагируют. Ты говоришь слово "избиение". Посмотри на меня, я вешу 96 килограммов, 192 рост. Если бы я занимался избиением, как ты говоришь ... у нас есть конфликт, у нас есть ссора, но каждый по-своему трактует эту историю", – пояснил ведущий.
Даже после того, как жена публично поливала его грязью, шоумен ей доверяет. "Она добрая, она порядочная, она верная", – добавил Андрей Джеджула.
Андрей Джеджула о разводе с женой
До рождения дочери Юлия Леус заявляла, что будет подавать документы на развод. Однако, судя по тому, что шоумен присутствовал на родах жены, при выписке домой и продолжает жить с ней в одной квартире, развода не будет. Сам Андрей Джеджула заявил, что это было лишь в планах любимой, а отвечать за нее он не может.
Это надо у Юли спросить. Это она у нас мастер разводов. Это же она была инициатором первого. Я только специалист по бракосочетаниям и признаниям,
– отметил шоумен.
Сейчас супруги вместе воспитывают новорожденную дочь Аделину: Юлия кормит кроху грудью, а Андрей – готовит, убирает и меняет подгузники. Похоже, конфликт между ними исчерпан.
Что известно о скандале Андрея Джеджулы с женой:
- в конце декабря 2020 года беременная жена шоумена оказалась в больнице и едва не потеряла ребенка из-за сильного стресса, в котором обвинила мужа;
- впоследствии Юлия Леус назвала Джеджулу абьюзером и рассказала, что он поднимал на нее руку и прекратил беспокоиться. Она даже не хотела указывать его имя как отца дочери и намекала на развод;
- сам ведущий объяснил, что конфликт с женой произошел из-за ревности – фото с Настей Каменских, которое он сделал на корпоративе. Он заверил, что никогда не бил жену, а ссора обострилась на фоне ее беременности. Более того, по мнению Джеджулы, Юлия разыграла угрозу выкидыша;
- через месяц после громкого скандала Юлия Леус сообщила, что общается с мужем только на тему беременности, однако они и дальше продолжают жить вместе после рождения дочери.
Поделиться новостью