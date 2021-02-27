В четверг, 25 февраля, шоумен Андрей Джеджула во второй раз стал отцом – жена Юлия Леус родила ему дочь Аделину. Звездный папочка присутствовал на родах и признался, что тужился вместе с любимой и не смог сдержать слез, когда малышка появилась на свет.

Сразу после рождения дочери Андрей Джеджула показал первое фото с ней и рассказал, что во время партнерских родов ощутил на себе все – от первой схватки жены до первого вздоха Аделины. Теперь звездный папаша осмелился поделиться деталями.

Стоит знать Шоумен Андрей Джеджула второй раз стал отцом: фото

Андрей Джеджула о партнерских родах

Схватки у жены шоумена Юлии Леус начались после полуночи. До приезда скорой женщина успела помыть голову и собраться, несмотря на то, что воды уже отошли. Только за два часа они добрались до роддома, где на будущую мамочку ждали анализы и анестезия. Муж был рядом с любимой как во время схваток, так и во время родов.

"Сижу, жду, держу за руку, когда больно, молюсь и прошу Боженьку разделить моменты резких спазмов. Тужимся так, что я невольно начинаю за компанию, держа жену за руку, тужиться вместе с ней, да так, что наливаются кровью вены", – вспомнил Андрей Джеджула.

Девочка появилась на свет в 6:48, "запутавшись на выходе пуповиной". Отец рассказал, когда увидел крошечную доченьку с фиолетовым оттенком кожи, не смог сдержать слез. Первые два часа жизни Аделины родители не выпускали ее из рук.

Пускаю скупую мужскую лужу глазами, да чего уж там, несколько секунд скрываю рев белуги! Потом ревет малышка, большим папиным ртом, я успокаиваюсь! Моя копия! Два часа знакомства с доченькой, мамина грудь, папина колыбельная, палата, врачи,

– рассказал ведущий.

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Андрей Джеджула поделился, что пытался спать, однако из-за адреналина не мог заснуть до вечера. Он почти до полуночи дежурил со своей "комнаты отдыха" в частном роддоме. Шоумен публично поблагодарил близких, друзей, коллег, знакомых и абсолютно незнакомых людей за все теплые слова и пожелания.

Напомним, ведущий Юрий Горбунов также присутствовал на родах жены Кати Осадчей. Он признался, что на протяжении партнерских родов постоянно плакал.