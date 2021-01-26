Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы, Юлия Леус, ответила на несколько вопросов от фанатов в инстаграме. По ее словам, она общается с мужем только о беременности.

Источник: инстаграм Юлии Леус

Кроме этого, женщина решила не рассказывать, подала ли на развод с Андреем после скандала об угрозе выкидыша из-за абъюза мужа.

К слову Я не судья: Санта Димопулос прокомментировала скандал экс-мужа Андрея Джеджулы с Юлией Леус

Юлия Леус об отношениях с Джелжулой

В своих инстаграм-сторис женщина ответила на несколько самых интересных для нее вопросов о семейной жизни. После того, как Леус попала в больницу с угрозой выкидыша, Джеджула отмечал, что его вины в этом нет и ее агрессия – из-за гормонов и ревности к Насте Каменских. С тех пор пара в основном живет отдельно и не делится личным.

Впрочем, завесу приоткрыла Юлия, которая на вопрос о ее отношениях с мужем ответила, что не помирилась с ним, и общается только относительно беременности.



Юлия Леус рассказала об отношениях с Джеджулой / Фото из инстаграма Юлии Леус

О воспитании ребенка после его рождения Леус поделилась, что планирует в основном воспитывать малыша сама и пользоваться услугами няни. Она также добавила, что планирует рожать в клинике тоже сама – без поддержки мужа или родных.

А на вопрос фанатов, почему Джеджула готовит есть в ее кухне, она отметила, что он заботится о ее питании, потому что женщине уже трудно ухаживать за собой. "Кормит, а кому это еще делать?! Не могу уже стоять у плиты, мне и нельзя. Спасибо ему и на этом!" – написала жена Джеджулы.



Юлия Леус рассказала об отношениях с Джеджулой / Фото из инстаграма Юлии Леус