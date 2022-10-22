Андрей Джеджула и Юлия Леус официально развелись
Источник:Юлия Леус
Украинский ведущий Андрей Джеджула и модель и блоггер Юлия Леус расстались. Их отношения продолжались пять лет.
Более года отношения между телеведущим Андреем Джеджулой и его женой Юлией Леус были в сверхсложном положении. Модель и блоггерша на днях сообщила о разводе.
К слову Ефросинина показала, как с опозданием празднует 19-ю годовщину брака: "Новый уровень отношений"
Юлия Леус рассталась с Джеджулой
Теперь бывшая жена Андрея Джеджулы сообщила, что стала официально свободной. По всей видимости, все произошло 21 октября.
Сегодня очень доброе утро. Наконец-то меня развели, теперь официально свободна,
– написала Юлия в социальных сетях.
Юлия Леус добавила, что именно она рассталась с Джеджулой и расплатилась за это. Пока комментариев от шоумена не было.
Юлия Леус о разводе с мужем / Фото с инстаграм-сториз
Отношения между Джеджулой и Леусом
- Пара вышла замуж 14 октября 2017 года, но в августе 2019 они расстались. В конце того же года они примирились и снова обручились.
- У супругов испортились отношения примерно во время беременности Юлии. Девушка заявляла, что ее муж – абьюзер. Еще в начале февраля 2021 года она добавляла, что хочет подавать на развод.
- 25 февраля у Андрея и Юлии родилась дочь. Да и после этого брак продолжал трещать по швам – шоумен подал на жену в суд, а та запрещала мужу видеться с дочерью. С начала войны Юлия Леус уехала за границу, но впоследствии вернулась в Украину.