Жена Андрея Джеджулы Юлия Леус находится на последнем месяце беременности. Она высказалась о жизни с мужем. Юлия заявила, что до сих пор живет с шоуменом, но хочет с ним развестись.

Источник: "Зірковий шлях"

После громкого скандала в семье украинского шоумена Андрея Джеджулы и его жены Юлии Леус, женщина рассказала об их отношениях. Пара до сих пор живет вместе несмотря на конфликт.

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Жена Андрея Джеджулы об отношениях с мужем

Супруги Андрей и Юлия до сих пор живут вместе из-за того, что собственный дом женщины не достроен. Они общаются между собой, но только в вопросах беременности. У пары отдельные комнаты, но шоумен готовит Юлии завтрак или ужин, носит еду в постель. Комментировать скандал она отказалась.

Юлия Леус подчеркнула, что хочет расстаться с Андреем Джеджулой. Но пока, она не может решить эти вопросы.

Я хочу расставаться. Он пока не хочет. Сказал – после родов поговорим. Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил. Потому что мне только лежать нужно,

– призналась женщина.

Жена шоумена поделилась, что поставила на первое место малыша. Она не хочет нервничать, поэтому планирует сначала родить, окрепнуть и уже потом будет решать, как жить дальше.

Известно, что Юлия Леус с мужем планировали партнерские роды. Но из-за сложных отношений, женщина не хочет рожать в присутствии шоумена.

Напомним, что Юлия Леус уже расставалась с Андреем Джеджулой. Но они поженились снова.

Смотрите интервью с Юлией Леус в программе "Зірковий шлях":

Что известно о скандале вокруг Юлии Леус и Андрея Джеджулы