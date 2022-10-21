В Украине 19-ю годовщину свадьбы называют "гранатовой", но 31 августа пара не имела возможности ее отпраздновать, поскольку Маша занималась благотворительными мероприятиями за границей, а Тимур находился в Киеве. Сейчас пара снова вместе и наедине отметила особый день.

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Она опубликовала трогательное видео, в котором танцует с мужем под песню группы "Океан Эльзы" "Я не здамся без бою". Супруги одели домашние образы, Маша выбрала патриотические цвета, и совершенно непринужденно и со стаканом в руке ведущая кружила в объятиях Тимура.

Отпраздновать 19-ю годовщину брака с опозданием в полтора месяца – это новый уровень наших отношений… Приказали празднование 20-летнего юбилея вовремя, в мирном Киеве, в кругу всех наших друзей!

– написала Ефросинина в инстаграмме.

В комментариях многие коллеги и поклонники приветствуют пару, в частности Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Даша Цветкова, Елизавета Ющенко, Соня Плакидюк и другие.

"Желаю вам не только 20, и 50 вместе и каждый год под мирным небом Украины!";

"Такой красивый";

"Маша – вы прекрасная открытая, искренняя! Поздравляю вас с мужем и долгих лет любви, уважения и счастья";

"А наша 10-я годовщина выпала на 24 февраля, празднование просто "незабываемое"";

"Поздравляю! Воплощение грез под мирным небом";

"Такая красивая пара! Крепкой любви вам! И чтобы мы когда-нибудь избили видео вашей 25-й годовщины брака! А потом и 30-й";

"Я тоже так хочу. Мы поженились на вас в один день и год";

"Как мне хочется так со своим мужем... Поздравляю вас, счастья и мира! Приятно на вас смотреть, и себе мечтать!";

"Марийка, поздравление!!! Замечательная, эмоциональная, чувственная пара!";

"Боже какие красивые и счастливые! Берегите друг друга и гордитесь своими отношениями много лет!"

Личная жизнь Маши Ефросининой и Тимура Хромаева

За 19 лет совместной жизни супруги пережили не одну "турбулентность". Маша и Тимур познакомились в Ялте, когда ведущая переживала непростой период личной жизни. Тогда Ефросинина была ведущей программы "Подъем", но Хромаев не смотрел на нее как на звезду.

После знакомства Тимур пропал – оказалось, что он потерял телефон Маши. Тогда она сама ему позвонила по телефону и так началась их история любви. В 2003 году влюбленные поженились и впоследствии, несмотря на диагностированное бесплодие, Ефросинина стала мамой дочери Наны.

В 2013 году они пережили первый кризис отношений и решили пожить отдельно. Уже через год Маша и Тимур поняли, что не могут жить друг без друга и примирились. В 2014 году на свет появился их сын Александр.

С марта 2022 года и до начала августа Маша Ефросинина была за границей из-за обстрелов России по Украине и только 1 раз виделась с мужем. Сейчас она живет в Украине и изредка уезжает в Европу.