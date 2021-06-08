Оздоровительный центр, который так полюбил Андрей Данилко – это клинический реабилитационный санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, что на окраине Киева. Он расположен в сосновом лесу, на берегу реки Козинки.

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В санатории "Октябрь" сохранился дух советских времен: в номерах – кровати на сетке, небольшой холодильник и телевизор, а в холле – шахматный стол и фортепиано. Звезда из года год наведывается в центр после изнурительных новогодних корпоративов. Пятидневный отдых в трехкомнатном люксе с питанием и процедурами стоит Андрею Данилко 13 500 гривен!

Последний раз был год назад. Всегда останавливается в 714 номере. Это его номер, он оставил там тренажер свой. Он приезжал сюда, как домой. Он приходил в себя здесь,

– призналась сотрудница санатория.

Как и все пациенты, Андрей Данилко посещает сеансы массажа, квантовую терапию, лечебную гимнастику, клизменные процедуры и придерживается безбелковой, бессолевой диеты. Работники санатория "Октябрь" уверяют, что певец – послушный пациент, который добросовестно выполняет наставления медиков и строго соблюдает режим. Правда, ему было трудно засыпать вовремя, о чем говорил и сам Данилко.

Где отдыхает Андрей Данилко: смотрите видео из санатория "Октябрь"

Что известно о состоянии здоровья Андрея Данилко