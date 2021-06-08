Оздоровчий центр, який так вподобав Андрій Данилко, – це клінічний реабілітаційний санаторій "Жовтень" в Конча-Заспі, що на околиці Києва. Він розташований у сосновому лісі, на березі річки Козинки.

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У санаторії "Жовтень" зберігся дух радянських часів: у номерах – ліжка на сітці, невеликий холодильник та телевізор, а в холі – шаховий стіл і фортепіано. Зірка з року рік навідується до центру після виснажливих новорічних корпоративів. П'ятиденний відпочинок у трикімнатному люксі з харчуванням і процедурами вартує Андрію Данилку 13 500 гривень!

Востаннє був рік тому. Завжди зупиняється в 714 номері. Це його номер, він залишив там тренажер свій. Він приїжджав сюди, як додому. Він приходив у себе тут,

– зізналася працівниця санаторію.

Як і всі пацієнти, Андрій Данилко відвідує сеанси масажу, квантову терапію, лікувальну гімнастику, клізмові процедури та дотримується безбілкової, безсольової дієти. Працівники санаторію "Жовтень" запевняють, що співак – слухняний пацієнт, який сумлінно виконує настанови медиків і суворо дотримується режиму. Щоправда, йому було важко засинати вчасно, про що говорив і сам Данилко.

Де відпочиває Андрій Данилко: дивіться відео з санаторію "Жовтень"

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