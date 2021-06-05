Популярный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) дал новое интервью. В нем звезда рассказал о том, какие слухи о нем распространяли хейтеры.

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MELOVIN о слухах и личной жизни

Артист признался, что самые неприличные слухи касались его якобы романа и нетрадиционной ориентации.

То, что я сплю с Андреем Михайловичем Данилко. Мама сказала: "Хорошо, что не с Винником",

– рассказал певец.

Но MELOVIN спокойно реагирует на все эти слухи, которые на самом деле имеют мало что общего с реальностью. Однако он редко когда рассказывает о своей личной жизни. Знаменитость все-таки не признался, занято ли его сердце.

"Возможно, а возможно и нет. Ты знаешь, я очень любвеобильный человек. И мне кажется, что симпатии у меня могут возникать чуть ли не каждый день. Правда. Каждый раз, когда у меня появляются какие-то отношения, у меня в голове играет песня: "Не проститутка я, а просто влюбчивая", – признался артист.

Интервью с MELOVIN: смотрите видео онлайн