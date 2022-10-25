Андрей Бедняков потроллил жену, которая осталась сама с новорожденным сыном

Второго ребенка жена Андрея Беднякова родила в США, куда сбежала от войны с дочерью Ксенией. Их сыну всего несколько дней, поэтому Настя Короткая показала счастливые будни мамы двоих. Ведущий не упустил случая потроллить ее.

На прошлой неделе, 20 октября, Андрей Бедняков во второй раз стал отцом и жаловался, что снова пропустил появление на свет своего малыша. Он просил прощения у сына, что так далеко, а Настю Короткую назвал лучшей мамой. В ответ она показала, как сама справляется с двумя детьми.

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Андрей Бедняков потроллил жену, которая в США с новорожденным сыном

Настя Короткая сфотографировала новорожденного сына, который сладко спал рядом с игрушкой, и себя уставшую – в пижаме, с подушкой для кормления и пеленкой.

На первом фото: "Счастливый младенец спатунькает". На втором фото: "Счастливая мамка ох*ревает". Это ответ на все ваши смс "какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя,

– с юмором написала жена Беднякова.

Конечно же, ведущий не мог обойти этот пост и не потроллить любимую. "Долго чай еще ждать?" – пошутил он в комментариях, делая вид, что жене приходится угождать еще и ему.

Новорожденный сын Андрея Беднякова / Фото из инстаграма Насти Короткой

Жена Андрея Беднякова после рождения сына / Фото с инстаграма Насти Короткой

Напомним, в сентябре Андрей Бедняков выезжал в США на презентацию благотворительного Фонда Елены Зеленской и сделал сюрприз дочери Ксении, которая накануне праздновала день рождения. Звездный отец устроил девочке квест по квартире, финальным презентом которого был он пороге ее дома. Девочка со слезами бросилась в его объятия, а от видео разревелась даже Юлия Санина.