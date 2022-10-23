Монатик не раз признавался, что тяжело переживает разлуку с женой и сыновьями, которые из-за войны остались жить за границей. Однако звездная семья воссоединилась в Испании. Даня и Платон не просто пришли на концерт отца, а вышли с ним на поклон под бурные аплодисменты.

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Монатик вышел на сцену с сыновьями на концерте в Мадриде

Это выступление в Мадриде было особенное, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся, и каждая встреча так особенная и незабываемая. Хочется быть вместе подольше. И за кулисами, и на сцене,

– взволновал Монатик.

Жена артиста призналась, что такие встречи – самые ценные моменты сегодня.

"Любим тебя безгранично и очень гордимся тем, как много и как преданно ты помогаешь Украине! Нам очень тяжело без тебя, но мы выстоим и будем жить еще лучше, я искренне верю. Сейчас нужно делать все, чтобы помогать Украине и украинцам", – написала Ирина в своем инстаграме.

Монатик добавил, что на его благотворительных концертах в мировом туре "ART Оборона" часто случаются сюрпризы – благотворительные аукционы, неожиданные коллаборации с артистами, премьеры песен. Похоже, выход на сцену Платона и Дани был одним из них.

"Все ради того, чтобы дарить столь необходимые, столь редкие ныне эмоции счастья и хотя бы на несколько часов погрузиться в музыкальную терапию", – прокомментировал певец.

Отметим, благотворительный тур Монатика продлится до ноября. Он проедет от Тель-Авива до Лондона, чтобы "представить музыку made in Ukraine на весь мир, донести важные месседжи и помочь стране" в трудные времена.