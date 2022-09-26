В четверг, 22 сентября, Андрей Бедняков вел в Нью-Йорке презентацию благотворительного Фонда Елены Зеленской, где подарил вышиванку Джимми Феллону. Перед светским мероприятием он на несколько часов встретился с женой Настей Короткой и дочерью Ксенией, которая как раз отпраздновала день рождения. Как это было, смотрите видео дальше.

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Андрей Бедняков сделал сюрприз дочери в США и довел ее до слез

Тревел-ведущий устроил 7-летней дочери настоящий квест. Она то заглядывала в духовку, то пела "Ой, у лузі червона калина", то искала записку в диване, то радовалась игровой комнате.

В итоге мама показала Ксении видеообращение отца со словами: "Привет, доченька. Я хочу поздравить тебя с днем рождения. Я сейчас, к сожалению, не с тобой, я во Львове, но я очень скучаю. Ты знаешь, что я всегда готовлю для тебя квесты. Сейчас у нас очередной квест, так что я очень хочу, чтобы ты прошла 10 метров на балкон и посмотрела вниз". В это время Андрей Бедняков уже стоял на пороге дома. Ксения со слезами буквально слетела к нему с лестницы, бросилась в объятия и расплакалась.

Самый главный подарок для Ксении – это был отец. Да, всего на несколько часов, потом Андрею нужно было лететь в Нью-Йорк, вести благотворительное мероприятие, а потом сразу в Украину. Но это был самый лучший подарок. Ксеня сказала, что папа даже лучше трехэтажного домика для кукол,

– трогательно, но с юмором подписала жена Беднякова.

Эмоциональная встреча Андрея Беднякова с дочерью довела до слез не только саму Ксению, но и звездных подруг и поклонников ведущего: