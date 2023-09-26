Продюсерша даже пыталась догнать преступников, но не смогла их поймать. Касперская поделилась деталями инцидента в соцсети.

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Алю Касперскую ограбили в Испании

В этот день продюсерша плохо себя чувствовала, ведь сейчас беременна. Ей показалось, что машину "вело", она ехала в правой полосе со скоростью 70-80 километров в час.

Незнакомые мужчины подали ей сигнал на дороге, что с автомобилем не все хорошо. Пока один из них отвлекал украинку, второй забрал сумку. Это увидела дочь Касперской, сидевшая в машине.

Все мои ценные вещи лежали в одном рюкзаке. Раньше я всегда разделяла деньги – карточки – документы, но война приучила меня к тому, что все должно быть в одном месте, чтобы схватить и побежать.

– объяснила Аля Касперская.

Продюсер догнала преступников, но не смогла их поймать на дороге. К сожалению, в авто не осталось горючего, чтобы доехать до конечного пункта, так что она просто ждала на трассе.

Мимо проезжал дальнобойщик из Белой Церкви. Он заметил украинские номера и остановился. Муж отддал свои последние 50 евро Касперской.

Любопытно! Несколько месяцев назад в итальянском магазине ограбили жену Александра Скочка. У Елизаветы Юрушевой украли паспорт, где были все карточки, права и наличные. Ей пришлось вызвать полицию.