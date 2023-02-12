Бизнесвумен и предприниматель Елизавета Юрушева рассказала о неприятном случае, что на днях произошел с ней в Италии. В инстаграм-сториз она рассказала, что столкнулась с ограблением.

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Елизавету Юрушеву ограбили в Италии

Жена чиновника и шоумена Александра Скичка призналась, что ее обокрали в магазине – вытащили паспорт, где были также все карточки, права и наличные деньги.

В пятницу я впервые имела дело с итальянской полицией. У меня украли паспорт, все карты. Права и немного денег. Это все было в обложке паспорта, которую, собственно, и вытащили. Где? В магазине,

– рассказала Елизавета.

"Сразу подала заявку в полицию, чтобы пригласить видеозапись из магазина. Но не верю, что мы кого-то найдем и мне вернут документы. Теперь занимаюсь восстановлением документов и карточек".

Впоследствии Елизавета Юрушева добавила, что больше ее радует то, что за день в Украине не было масштабной воздушной тревоги. Так что она не раскисает, а работает над восстановлением всех документов.

Если кого-то мои 20 евро, которые там были, или мой паспорт, кроме меня никому не нужен, и права и заблокированные карты сделают счастливым, тогда пусть будет так. Просто потому, что я из лучшей страны в мире, из Украины, буду ездить за рулем с Дія-правами! Вот и покажу полиции в Италии, что такое прогрессивная страна!

– эмоционально выразилась Юрушева.

Елизавета Юрушева была ограблена / Фото с инстаграм-сториз

Елизавета Юрушева оставила обучение

Месяц назад 35-летняя Елизавета сообщила, что поступила в престижный институт моды и дизайна Marangoni, где должна учиться на фэшн-дизайнере. Это решение было неожиданным – предприниматель внезапно вспомнил, что в 18 лет хотела там учиться.

Но через несколько недель Елизавета поняла, что это направление не для нее. Однако она не бросила обучение, а сменила специальность. "Я учусь дальше только с небольшим апгрейдом. Круто, когда ты чувствуешь, что именно тебе нужно и идешь по зову своего сердца!".