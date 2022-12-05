Анатолий Анатолич уверяет, что предательница MARUV ждала "русский мир" в Киеве

Шоумен Анатолий Анатолич уверяет, что украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, замолчала войну, потому что ждала "русский мир". По его словам, гастролерша радостно встречала бы оккупантов, если бы их план "Киев за три дня" не провалился.

Анатолий Анатолич говорит, что общался с MARUV до полномасштабной войны, они переписывались в инстаграме. Однако как за куму Светлану Лободу он за нее не заступает. Все потому, что еще 24 февраля понял, на чьей та стороне.

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Анатолий Анатолич о позиции MARUV

Шоумен показал, что написал MARUV в первый день российского вторжения. "Аня, ты должна обратиться к своим русским фанам. У тебя же их много", – просил Анатолич, однако гастролерша ему не ответила.

Анатолий Анатолич прокомментировал позицию MARUV / Фото с инстаграм-сторис

После этого Анатолич якобы узнал, что певица, выросшая в Павлограде на Днепровщине, хотела, чтобы "русский мир" дошел до Киева. Более того, первые месяцы войны она сама жила в столице в страхе, под обстрелами.

Точно знаю, что MARUV ждала "русский мир". И точно бы встречала в Киеве оккупантов. Первые месяцы войны она тоже была в Киеве. Но, как вы поняли, это ее не особо поразило. Может, думала, что по своим российские ракеты не попадают,

– предположил Анатолий Анатолич.

"Поэтому выбрасывайте хлам из своих плееров. Из своей головы и своей жизни. Не существует сейчас артиста без позиции. Эти времена прошли, и их уже не вернуть. Каждый закрытый рот лидера мыслей – это пули и ракеты в направлении нашей с вами страны", – подытожил ведущий.

Анатолий Анатолич прокомментировал позицию MARUV / Фото с инстаграм-сторис

Анатолий Анатолич прокомментировал позицию MARUV / Фото с инстаграм-сторис