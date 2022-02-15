О первой беременности MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) объявила в свой день рождения, 15 февраля. Вместо приветственного сообщения артистка опубликовала фото в черном латексном платье, которое эффектно подчеркнуло ее округлый живот. В подписи певица отметила, что они с мужем Александром готовятся стать родителями.

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У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром ждем малыша. Считаю это самым удивительным подарком,

– объявила гастролерша.

Эпатажная MARUV не рассказала, на каком месяце беременности находится, но, похоже, останавливать карьеру не планирует. В марте она представит новый альбом в стране-агрессоре, а в апреле поедет в тур по США.

Беременная MARUV в латексном платье / Фото из инстаграма гастролерши

Беременная MARUV в латексном платье / Фото из инстаграма гастролерши

Беременная MARUV в латексном платье / Фото из инстаграма гастролерши

С первой беременностью скандалистку MARUV поздравляет украинский и российский шоу-биз:

TAYANNA: "Вау, крошка, поздравляю. Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях";

"Вау, крошка, поздравляю. Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях"; Лариса Гузеева: "Какая красота";

"Какая красота"; Маша Hima: "О Боже";

"О Боже"; Роман Каграманов: "Аня, Саша, поздравляю";

"Аня, Саша, поздравляю"; Татьяна Терехова: "Поздравляю";

"Поздравляю"; Юрий Музыченко: "У меня есть шар любви для тебя";

"У меня есть шар любви для тебя"; Даша Ролик: "Поздравляю";

"Поздравляю"; Яна Чурикова: "Вау, поздравляю и поздравляю".

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