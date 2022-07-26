Приходько высмеяла сбежавших от войны Яму, Потапа и Монатика: как она будет приветствовать их с победой
Источник:фейсбук Анастасии Приходько
Анастасия Приходько не раз стыдила Потапа, уехавшего в Испанию еще до войны. Теперь от нее прилетело и Владу Яме, и Монатику. Певица озвучила фанам несколько фраз, по которым, вероятно, будет приветствовать их в Киеве уже после победы.
Многодетная мама Анастасия Приходько едва ли не единственная в шоу-бизнесе, кто готовилась к войне – не убегала из Киева, а запасалась вещами первой необходимости. За пять месяцев она с тремя детьми ни разу не покинула Украину, так что таких звездных коллег-артистов как Потап, Влад Яма и Монатик не понимает и подкалывает.
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Как Приходько высмеяла Яму, Потапа и Монатика
В фейсбуке певица рассказала, что разговаривала с другом на тему "Как принимать наших мужчин в момент победы, в свое время уехавших за границу во время полномасштабной войны?" Она пока размышляет, что делать с Потапом, Владом Ямой и Монатиком – поздравлять с победой, радоваться, что вернулись, или жалеть.
Ну, все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой. И рядом стоит Потап, Влад Яма, Монатик и так далее. Мне говорить им: "Поздравляю с победой?" Или говорить: "Я так рада, что вы вернулись". Или вроде: "О, как здорово, что мы все вместе". Или обнять и поддержать словами: "Как тебе там было тяжело, слава Богу, что все хорошо",
– насмешливо написала Анастасия Приходько.
Таких как Потап, Влад Яма и Монатик она предлагает называть "чангалистами".Напомним! Потапу от Приходько "прилетает" не в первый раз. В июне она назвала его "редким г*мном, а не человеком", потому что тот якобы переобулся и навсегда отказался от выступлений в россии, хотя сам неоднократно пел в кремле. Тогда Потап достойно ответил артистке на оскорбление.
Как звездные мужчины оказались за границей
- Потап – уехал из Украины в Испанию еще в феврале, незадолго до полномасштабной войны. Каменских уверяла, что они не убегали, а улетели в Мадрид доделывать ее испанский альбом.
- Монатик – война застала его на отдыхе в Барселоне. В июле он приехал в Киев без жены и детей и дал концерт в метро.
- Влад Яма – бросился из Украины в первый день войны, 24 февраля, до того, как мужчинам призывного возраста запретили пересекать границу.