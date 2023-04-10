Даша Астафьева остановилась в роскошном коттедже в селе Кривополье, ночь в котором стоит от 3 тысяч гривен. Там она читает, рыбачит, качается в снегу и смотрит на овец. Звезда объяснила, что вырвалась из Киева, чтобы отдохнуть морально, а по возвращении "снова приближать вместе со всеми своими победу".

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Даша Астафьева отдыхает в Карпатах

Вот я. Во второй раз с начала ада поехала, чтобы немного восстановиться, пожить. Это Карпаты. Здесь хорошо, но иногда громко пугает, а местные не понимают. Здесь тихо и спокойно. Не хочется новостей и быть на страже. Здесь все пофиг,

– поделилась Даша Астафьева.

Она рассказала, что купила у Кривополье резиновые сапоги за 300 гривен и радуется им как ребенок, потому что теперь везде может ходить. Однако у фолловеров возник вопрос из-за фото с рыбалки в объемной куртке (листайте до конца). Некоторым показалось, что это беременный животик.

Даша Астафьева ответила на слухи о беременности

Модель хоть и в отпуске, но слухи о беременности не проигнорировала. Подписчик спросил: "Ты беременна?", а Астафьева с юмором ответила: "Нет, просто плюс 5 на стрессах. Ставь + если тоже". Ее комментарий набрал 163 лайка и повеселил пользователей инстаграма.

Реакция Даши Астафьевой на слухи о беременности / Скриншот из инстаграммы

Напомним, что во время войны Даша Астафьева нашла новую любовь. Этот мужчина покорил ее нестандартными приглашениями на свидание – не на Мальдивы, а к себе домой на ужин. По словам девушки, его быт был таким "уютным и красивым", что захотелось туда ворваться.

Елене Кравец модель призналась, что этот парень – любовь всей ее жизни. Никто не знает, чем он занимается, но Астафьева влюбилась в высокого и зеленоглазого, как и сама.