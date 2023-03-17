Актриса призналась, что период трансформации занял около 4 месяцев. В соцсети 33-летняя знаменитость показала фото после похудения.

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Оказалось, что звезда похудела на 9 килограммов, если раньше она весила 57 килограммов, то теперь – 48 килограммов. Ксения Мишина рассказала в сторис, что это началось 4 месяца назад когда она поняла, что не может смотреть на себя в зеркало.



Ксения Мишина показала, как изменилась / Фото с ее инстаграммы

После выхода из тяжелого эмоционального состояния, связанного с личной жизнью и вообще со всеми обстоятельствами, перевернувшими мой внутренний мир, я поняла, что настолько потерялась, что казалось, будто на каком-то дне и теряю себя,

– вспоминает она.

Теперь актриса показала, как сильно изменилось ее тело. Ксения признается, что сейчас имеет свою лучшую форму за 33 года жизни.



Ксения Мишина показала, как изменилась / Фото с ее инстаграммы

Коллеги звезды и поклонники в шоке от ее трансформации. Что Мишиной пишут в комментариях:

"Ксюха, это фотошоп?"

"Невероятная молодец".

"Даже другой взгляд".

"Круто! Знаю, какая это долгая и сложная работа".

"И сразу энергия на лице рисуется, максимальная уверенность в себе и сексуальность".

"Молодочка! Очень красиво выглядишь!!!"

"Вау. Огонь!!"

Напомним, что Ксения Мишина показала себя в наибольшем весе, когда была беременна Платоном и набрала 31 килограмм. "После родов я настолько ненавидел свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото с того периода", – прокомментировала актриса.

В свой привычный вес – 49-50 килограммов – она вернулась благодаря тому, что отказалась от вредной пищи, муки, сладкой, бегала в 6 утра и много ходила пешком с коляской.