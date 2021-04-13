Единственная дочь светской львицы Хлои Кардашян и баскетболиста Тристана Томпсона Тру в понедельник, 12 апреля, отпраздновала день рождения. День своего 3-летия девочка провела ярко и не без сюрпризов.

Американская знаменитость Хлои Кардашян устроила для 3-летней дочери Тру роскошное празднование дня рождения. Она подготовила множество сюрпризов.

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День рождения дочери Хлои Кардашян

Утром 12 апреля Хлои подготовила и украсила дом к празднику огромным количеством шариков пастельных цветов, больше всего в виде розовых сердец.

На входе в дом гостей встречали актрисы в костюмах диснеевских принцесс. Среди гостей в основном были близкие и родственники, в частности Кайли Дженнер и ее дочь Сторми.

Основное празднование проходило во внутреннем дворике особняка. Там стояло несколько длинных столов, накрытых розовыми скатертями и украшенных шариками. В самом центре стоял большой батут, на котором развлекались маленькая Сторми и ее сестра Тру.

Другие гости наслаждались солнечной погодой. Также Хлои Кардашян подготовила для них мастер-класс по приготовлению сладостей.

Знаменитость не преминула поздравить доченьку на личной страничке. Она посвятила девочке трогательное сообщение: "Я каждый раз чуть не плачу, когда называю тебя малышкой Тру, а ты меня поправляешь. Ты отвечаешь мне самым сладким голосом: "Я не ребенок! Я уже большая девочка!". Однако я не готова к тому, чтобы ты становилась взрослой! Независимо от того, сколько тебе лет, ты всегда будешь моей маленькой Тру. Ты изменила мою жизнь так, как я даже не могла мечтать. Ты моя лучшая подруга, моя самая большая награда, весь мой мир".

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