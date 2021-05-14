Актер Кевин Гатри наиболее известен по роли волшебника Абернэти в фильмах "Фантастические твари", сыграл также в фильмах "Дюнкерк" и "В Лейте светит солнце". Его обвинили в изнасиловании жительницы Глазго.
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Кевин Гатри осужден за изнасилование
Известно, что насилие произошло в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года в Глазго. Тогда Кевин Гатри отдыхал в баре вместе с его другом, актером Скоттом Ридом и общей знакомой.
У 29-летней девушки ухудшилось самочувствие в такси, поэтому ее отвезли домой к Риду. Хозяин квартиры позвонил в скорую помощь, взамен Кевин остался вместе с девушкой, чтобы якобы присмотреть за ней.
Род не присутствовал с актером и девушкой, а потому между ними произошел половой контакт. Девушка призналась в суде, что запомнила, как ее раздевали и касались. Однако она подчеркнула, что "не осознавала, что происходит".
Расследование продолжалось 4 дня. Кевин Гатри отрицал обвинения и заявлял, что просто помогал девушке. И на ее нижнем белье нашли ДНК актера, а потому его осудили и внесли в реестр лиц, совершивших преступление на сексуальной почве.
Еще один скандал вокруг другого актера "Фантастических тварей"
- Джонни Деппа, который играл Гриндевальда в фильмах, обвинила в домашнем насилии Эмбер Херд, его бывшая жена. В издании The Sun она рассказала о скандальных подробностях из их жизни.
- Мужчина подал в суд на таблоид, поскольку материалы навредили его карьере, а обвинения, обнародованные в них, были неправдой. Все-таки Джонни Депп проиграл дело против газеты The Sun и ему отказали в апелляции, но он пообещал доказать, что его бывшая обманывает.
- Так как актера признали в суде насильником, компания Warner Bros. попросила актера отказаться от роли в "Фантастических тварях 3". Его заменил Мадс Миккельсен.