Актер Кевин Гатри наиболее известен по роли волшебника Абернэти в фильмах "Фантастические твари", сыграл также в фильмах "Дюнкерк" и "В Лейте светит солнце". Его обвинили в изнасиловании жительницы Глазго.

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Кевин Гатри осужден за изнасилование

Известно, что насилие произошло в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года в Глазго. Тогда Кевин Гатри отдыхал в баре вместе с его другом, актером Скоттом Ридом и общей знакомой.

У 29-летней девушки ухудшилось самочувствие в такси, поэтому ее отвезли домой к Риду. Хозяин квартиры позвонил в скорую помощь, взамен Кевин остался вместе с девушкой, чтобы якобы присмотреть за ней.

Род не присутствовал с актером и девушкой, а потому между ними произошел половой контакт. Девушка призналась в суде, что запомнила, как ее раздевали и касались. Однако она подчеркнула, что "не осознавала, что происходит".

Расследование продолжалось 4 дня. Кевин Гатри отрицал обвинения и заявлял, что просто помогал девушке. И на ее нижнем белье нашли ДНК актера, а потому его осудили и внесли в реестр лиц, совершивших преступление на сексуальной почве.

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