На днях Таисия Повалий выступила с Кубанским казачим хором на концерте в Кремле. Во время мероприятия они спели украинскую народную песню "Ты меня обманула" на фоне живописных желтых подсолнухов. Такие действия певицы-предательницы осудила Анастасия Приходько.

Она отметила, что Повалий давно размывала границы между Россией и Украиной. Так что Анастасия убеждена, что ее нужно лишить украинского гражданства.

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Приходько раскритиковала предательницу Повалий

Певица опубликовала инстаграмм-сторис, где показала видео с выступления Повалий. Кроме того, она добавила эмоциональную подпись: "Заберите у нее гражданство уже и звание. И забудьте, как ее зовут. Ш*лава московская".



Приходько раскритиковала Повалий / Скриншот с инстаграмм-сторис

Более того, Анастасия выставила скриншот из Википедии, где указано, что у Повалий есть "Орден Дружбы" за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры и за расширение культурных связей между Украиной и Россией.

Это награды Таси! Эта клизма готовилась долго, чтобы стать метастазами путинского режима. Она не имеет права иметь украинский паспорт,

– отметила Приходько.



Приходько раскритиковала Повалий / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как Анастасия реагирует на других предателей Украины