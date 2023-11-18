Анастасия Приходько и Константин Меладзе начали работать вместе после участия певицы в "Фабрике звезд". Сейчас звезда считает, что отношения с продюсером ухудшились после Евровидения-2009. Тогда певица представляла Россию с песней "Мама".

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Как Меладзе обижал Анастасию Приходько

Артистка рассказала, что вдруг Меладзе стал раздавать песни, которые раньше пела именно она. Он словно хотел уничтожить проект "Анастасия Приходько".

Лейбл разорвал со мной контракт, мне в семь утра купили билет и сказали ехать в Киев. Затем начали раздавать твои песни. Ты понимаешь, что еще позавчера тебе были аплодисменты всей Европы, а сегодня ты сидишь дома и ты никому не нужен. Ты понимаешь, что у тебя нет ни песен, ни продюсера,

– вспомнила певица.

Со временем Анастасия пыталась самостоятельно организовать свою карьеру. Но Константин Меладзе снова появился в ее жизни. Контракт с ним еще был действителен, поэтому звезде пришлось вместе с продюсером вести один из проектов.

"Когда он появился на горизонте, мне казалось, что это страшный день. Он говорит не забывать, что у тебя еще есть контракт. Он тогда сказал, что все гонорары, которые будут уходить от "1+1", он будет забирать себе, а мне будет платить всего 10%. Это такой второй удар был, но я и это выстояла. Он мне сказал, что ждет того, когда ты будешь пьяной валяться под забором и так закончится твоя артистическая жизнь", – вспомнила Приходько.

Почему Анастасия ушла от продюсера

Последней каплей для певицы стали постоянные унижения и оскорбления со стороны продюсера. Потому Приходько решила уйти от такого "наставника".

Очень многое произошло. Я слишком много подводных камней не рассказываю. Он меня очень унижал. Он объяснял, что таким образом пытается, чтобы у меня не было звездной болезни. Но это унижение я не забуду. Говорил, что я пою очень плохо и что он мне не верит,

– признавалась Анастасия.

Заметим, в 2021 году вокруг Константина Меладзе разгорелся секс-скандал. Тогда несколько певиц, которые раньше были подопечными продюсера, заявили о домогательствах его стороны. Тогда Анастасия Приходько призналась, что никаких интим-предложений Меладзе не слышала. Но и отношения с ним для нее было тяжело назвать хорошими.

Сейчас Константин Меладзе отсиживается за границей. В последний раз его видели одинокого на отдыхе в горах. Он не показал своей позиции по поводу войны, лицемерно умалчивая полномасштабное вторжение. Муж расстался с Верой Брежневой, которая поддержала Украину.