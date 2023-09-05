В стиле 90-х: как Анастасия Приходько с мужем отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы

4 сентября Анастасия Приходько со своим мужем Александром отметила оловянную свадьбу, поскольку они вместе уже 10 лет. Супруги решили отпраздновать символическую дату в кругу близких друзей.

Они устроили вечеринку в стиле 90-х. Звездная пара продумала все, начиная от образов, заканчивая местом празднования.

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Как Приходько отметила 10-ю годовщину свадьбы

Певица пригласила друзей. Гости и сами влюбленные подобрали наряды в стиле 90-х. Они сделали подходящие прически и яркий макияж. Александр надел спортивный костюм, олимпийку и кепку. В свою очередь Настя подобрала черную футболку с неоновым принтом и кожаную юбку.

Кроме этого, пара подготовила и комнату для вечеринки. Они поставили елку, раскладной стол и виниловый проигрыватель. К тому же все делали фото на полароид.



Анастасия Приходько с мужем отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы / Скриншот с инстаграмм-сторис

Личная жизнь Анастасии Приходько: главное