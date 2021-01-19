33-летняя певица Анастасия Приходько почти 8 лет назад разорвала отношения с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилавой. Пара развелась из-за многочисленных измен и насилия. Звезда поделилась, почему прощала любимому и как решилась пойти с 2-летней дочерью на руках.

Уже семь лет Анастасия Приходько замужем за Александром Притулой, которому родила сына Гордея, однако разговоры о предыдущем гражданском браке звезды не утихают до сих пор. Три года певица жила с предпринимателем из Абхазии Нуриком Кухилавой, который неоднократно изменял и поднимал руку на любимую. В программе "Невероятная правда о звездах" артистка рассказала о жизни с насильником.

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Сейчас Анастасия Приходько откровенно признается, что экс-возлюбленный Нурик Кухилава вел себя неадекватно под действием алкоголя, однако много лет назад она прощала мужу. В союзе с бизнесменом певица родила дочь Нану, которой сейчас уже 10 лет. Именно ради первенца звезда пыталась сохранить семью и закрывала глаза на измены, подтверждение которых находила лично.

"Измены были на постоянной основе. Я даже сама нашла переписку в его телефоне", – вспомнила Анастасия Приходько.

Окончательно разорвать отношения с избранником она решилась только после того, когда Нурик Кухилава ударил дочь. Нане тогда было всего 2,5 года. После этого звезда поняла, что продолжение романа невозможно.

Это было один раз. Она была еще очень маленькая – всего два с половиной года. Он просто был агрессивен. У него психика была очень возбужденной. Я решила, если страдать, то кто будет любить ребенка, если отец никакой, а мать постоянно будет в слезах,

– поделилась артистка.

Сейчас Анастасия Приходько не общается с экс-возлюбленным, а 10-летняя Нана не знает и не спрашивает о своем биологическом отце. По мнению исполнительницы, на звание отца грузинский бизнесмен не заслуживает.



Анастасия Приходько с экс-возлюбленным Нуриком Кухилавой / Фото из соцсетей